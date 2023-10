Schalke 04: Neue Details zu Raúl-Absage enthüllt!

Darum sagte Raúl Schalke ab

Den Schalkern, für die er von 2010 bis 2012 auflief, drückt er zwar nach wie vor die Daumen, doch er sieht sich in seiner Trainer-Karriere selbst einen Schritt weiter und möchte zur neuen Saison einen stabileren und höherklassigen Klub übernehmen. S04 ist zum jetzigen Zeitpunkt daher keine Option für ihn.

Der 46-Jährige, der in seiner aktiven Laufbahn als Stürmer bei Real Madrid zur Vereinsikone wurde, stand vor wenigen Wochen schon kurz vor einem Engagement beim FC Villarreal, auf den letzten Metern wurde man sich aber nicht über alle Details einig.

Entsprechend will Raúl nun auch abwarten, was auf der Trainerbank der Real-Profis passiert, da er im Idealfall gerne bald im Bernabéu coachen würde. Doch intern gilt er zwar als möglicher Nachfolger des am Ende der Spielzeit scheidenden Carlo Ancelotti, nicht aber als Wunschkandidat.