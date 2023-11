Bundesliga: Leipzig stürmt auf Champions-League-Ränge

RB Leipzig hat dank Kunstschütze Xavi Simons und eines starken Kollektivs in der Fußball-Bundesliga wieder Kurs auf die Champions League genommen. Zum Abschluss des 11. Spieltags bezwang das Team von Trainer Marco Rose den Europa-League-Starter SC Freiburg mit 3:1 (1:1) und kletterte in der Tabelle vorbei an Borussia Dortmund auf den vierten Rang.