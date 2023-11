Bundesliga: Warum der FC Bayern München mit Thomas Müller verlängern sollte - SPORT1-Kommentar von Kerry Hau

Bayern sollte die Vertragsgespräche mit Müller vorantreiben

In der Bayern-Kabine wird seine positiv nervige Art in Verbindung mit seinem Ehrgeiz enorm geschätzt. Auf der einen Seite ist er sich für keinen Spaß zu schade, auf der anderen Seite geht er auf dem Platz mit demselben Engagement wie als 18-Jähriger voran. Das macht ihn nicht nur für jüngere Spieler zu einem Vorbild.

Müller muss sich damit anfreunden, dass Jamal Musiala auf seiner Lieblingsposition gesetzt ist

Womit sich Müller anfreunden muss: Auf seiner Lieblingsposition im offensiven Mittelfeld ist Jamal Musiala gesetzt. Was Trainer Thomas Tuchel jetzt ausführt, ist nichts anderes als der Plan, den schon Julian Nagelsmann, Hasan Saihamidzic und Co. hatten.

Es ist okay, dass Müller kein Stammspieler mehr ist, dass auch auf anderen Positionen im Sturm neue vielversprechende Spieler à la Mathys Tel nachkommen. Freundet er sich wie aktuell weiterhin mit der Rolle des Herausforderers an, kann Tuchel ihm hin und wieder einen Startelfeinsatz wie nun auch in der Champions League gegen den FC Kopenhagen in Aussicht stellen und vernachlässigt ihn nicht, spricht nichts gegen eine schnelle Vertragsverlängerung.