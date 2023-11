BVB - FC Bayern: Schlotterbeck vergeht das Grinsen - Upamecano erklärt kuriose Szene

Es lief die vierte Minute, als die Kameras die beiden Verteidiger in Erwartung eines Eckballs einfingen. Zu sehen war BVB-Star Schlotterbeck, der mit einem breiten Grinsen ein paar Worte an Upamecano richtete. Wenige Sekunden später erzielte der FCB-Profi per Kopf den Führungstreffer.