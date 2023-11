BVB - FC Bayern: Taktikanalyse - wieso Tuchel den perfekten Plan hatte

Gerne wird die Frage diskutiert, was entscheidender für den Erfolg einer Mannschaft ist: die taktische Ausrichtung oder die Qualität der Spieler? Die Wahrheit liegt wie so oft irgendwo in der Mitte. Das wurde umso deutlicher beim Sieg des FC Bayern am Samstagabend bei Borussia Dortmund .

Brandt und Reus vom Spielgeschehen ausgeschlossen

Tuchels Plan und Terzics Antwort

Bayern kam am ehesten ins Schwimmen, als in den zweiten 45 Minuten zeitweilig tiefer verteidigt wurde. Dortmund konnte in diesen Phasen den Ball leichter nach vorn befördern und endlich die Offensivspieler besser einbinden. Postwendend gab es Torchancen für Reus und Co., die jedoch nicht genutzt wurden. Reus etwa scheiterte wie so oft in Duellen gegen Bayern an Manuel Neuer in einer entscheidenden Situation.