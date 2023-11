Darmstadt-Keeper mit Wut-Interview: "Ich habe bisher immer den Mund gehalten!"

Der SV Darmstadt 98 hat eine bittere Pleite gegen den VfL Bochum kassiert. Torhüter Marcel Schuhen war nach dem 1:2 im Kellerduell bedient - und holte bei DAZN zu einer Wutrede aus!

„Der Trainer hat Dinge gesagt, die ihn stören, ich muss jetzt heute auch mal was sagen, was mich stört: Ich weiß nicht, ob ihr es im Fernsehen auch so gesehen habt, wie wir es auf dem Platz empfunden haben. Es ist eine glasklare Gelb-Rote Karte. Glasklar! Hundertprozentig.“

Was war passiert? In der 72. Minute wurde gegen den bereits mit Gelb verwarnten Anthony Losilla nach hohem Bein ein Foulspiel gepfiffen. Dann schoss Losilla auch noch den Ball weg, Schiedsrichter Marco Fritz ließ den Bochumer aber ungestraft davonkommen.

Der Torhüter beschrieb die Szene noch einmal genauer und betonte: „Das sind Situationen, die wir in der Schulung mit den Schiedsrichtern lernen! Dass sie das extrem abpfeifen wollen, weil er uns den Vorteil nimmt. Dann schießt er (Losilla Anm. d. Red.) auch noch den Ball weg. Ganz klar! Losilla ist lange genug dabei – er ist ein Fuchs. Schießt den Ball weg, es ist eine Gelb-Rote Karte und er (Marco Fritz Anm. d. Red.) pfeift es nicht. Moritz Kwarteng, in derselben Situation ein paar Minuten später, kriegt aber Gelb.“

Schuhen meckert wegen Bayern-Szene

Einmal in Fahrt, erinnerte Schuhen auch an seine Situation aus der vergangenen Woche beim 0:8 gegen den FC Bayern.

„Ich finde, das aller,- allerwichtigste ist: Wir müssen aufhören, uns kleiner zu machen als wir sind. Letzte Woche in Bayern: Ok, jetzt sagen alle, wir kriegen acht Gegentore, es war das fünfte von Harry Kane. Es interessiert keinen, weil es Tor des Monats geworden ist. Aber: Vorher war es ein klares Handspiel! In Bayern sagt man, gut, dann ist es halt in Bayern. Nochmal, Harry Kane macht ein ganz ganz tolles Tor. Tor des Monats, alle freuen sich. Trotzdem ist es davor eine Fehlentscheidung. Und ich finde, man darf es halt irgendwann auch mal ansprechen!“

Denn Schuhen befand: „Woche für Woche werden fragwürdige Entscheidungen gegen uns gepfiffen. Das (die Aktion um Losilla, Anm. d. Red.) war eine! Es geht hier um alles, in so einem Spiel.“

Wut bei Keeper: „Das muss man einfach sehen“

Zum Zeitpunkt des Losilla-Aufregers waren die Darmstädter bereits in Unterzahl. Fabian Holland war wenige Minuten zuvor (70.) nach einer Notbremse mit glatt Rot vom Feld geflogen.

Schuhen wies im Interview auch selbstkritisch auf eigene Fehler hin (“Ich spiele den Ball sch****“), schimpfte aber immer wieder über Fritz‘ vermeintlich „glasklare Fehlentscheidung“: „Das sind so 15-20 Minuten, ich weiß es nicht mehr ganz genau, dann brennt hier der Bölle (Böllenfalltor - Stadion SV Darmstadt 98, Anm. d. Red.)! Und dann will hier keiner einen Kleister gegen uns spielen. Das nervt mich total!“

Denn „das Spiel stand auf Messers Schneide. Ich finde, dass muss man einfach sehen! Guckt euch alle Interviews an, guckt, was ich so gesagt habe, denn ich bin sehr selbstkritisch, ich habe so etwas noch nie gesagt. Ich habe bisher immer den Mund gehalten, aber es war sehr auffällig. Da müssen sich die Leute drüber unterhalten!“

Darmstadt: Immer wieder Schiri-Ärger

Auch Cheftrainer Torsten Lieberknecht konnte die Entscheidung nicht nachvollziehen: „Erst ist das Bein zu hoch, dann wird der Ball noch weggeschossen.“

Gelb-Rot? „Dann drehe ich durch“

DAZN-Experte Sebastian Kneißl nahm nach der Partie zwischen Darmstadt und Bochum ebenfalls Stellung zu den Vorwürfen von Schuhen und Lieberknecht: „Dann unterhalten wir uns jetzt darüber: Bei der Gelb-Roten-Karte bin ich bei ihnen. Aber diese Verschwörungstheorie gegen Darmstadt 98 - das ist definitiv nicht der Fall.“