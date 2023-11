Der BVB rätselt: Wo ist der Fortschritt?

Sieben Punkte trennen die Dortmunder nach zehn Spieltagen (es war die erste Saisonniederlage) bereits vom Tabellenführer Bayer Leverkusen. Fünf Punkte sind es zum Münchner Rekordmeister, der dem BVB am Samstagabend in allen Belangen überlegen war. Dennoch verwies Kehl noch einmal auf die eigentlich gute Entwicklung der vergangenen Wochen. Bei Newcastle United hatte der BVB mit einem 1:0 ein Champions-League-Statement gesetzt, in der Liga wirkte er reif und abgeklärt.