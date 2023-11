Diesen Bayern-Star hebt Brandt hervor! "Ich will Kane nicht schlechtreden, aber ..."

Julian Brandt ist am Samstagabend mit Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München gefordert (ab 18.30 Uhr im SPORT1 -LIVETICKER) . Brandt war in den letzten Wochen ein Unterschiedsspieler beim BVB ,

Das Hinspiel der vergangenen Saison war 2:2 ausgegangen, darauf will Brandt aufbauen, wie er im Interview mit bundesliga.com verriet „Gegen den FC Bayern zu spielen, ist immer eine hitzige Angelegenheit. Letzte Saison war es etwas ganz Besonderes, weil wir in der letzten Minute den Ausgleich erzielt haben. Es wird auf die Tagesform ankommen, wir sind gut in Form und seit Monaten in der Bundesliga ungeschlagen, das wollen wir aufrechterhalten.“

Brandt schwärmt von Kane - und Sané!

„Er ist im Moment so stark. Ich will nicht sagen, dass er zeigt, was er kann, aber er ist extrem effizient, und für mich der Spieler bei Bayern, der am besten spielt und auf den wir uns am meisten konzentrieren sollten.“ Er wolle „Harry Kane nicht schlechtreden, wenn man bedenkt, wie viele Tore er geschossen hat, aber ich denke, Leroy ist ihr Schlüsselspieler.“