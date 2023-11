"Er hat den Mumm in den Knochen": Youngster lässt Bayern-Stars schwärmen

Nach Frans Krätzig macht nun auch Bayerns Aleksandar Pavlovic auf sich aufmerksam: Nach seinem Bundesliga-Debüt gegen Darmstadt wurde der 19-Jährige in der 60. Minute gegen den BVB erneut eingewechselt - und glänzte ( SPORT1 -Note: 1) .

Bei einem (versuchten) Pass von Niklas Süle auf Felix Nmecha spritzte der Deutsch-Serbe in den Passweg, holte sich den Ball und setzte den durchgestarteten Harry Kane in Szene. Erst der abgefangene Ball, dann folgte mit zwei schnellen Ballkontakten in Musiala-Manier der perfekte Steilpass, den Kane zum 4:0-Endstand ummünzte.