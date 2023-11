FC Bayern: Bei Gnabry "spielt das Gewicht eine Rolle" - Die FCB-Pressekonferenz vor Heidenheim im Ticker zum Nachlesen

Bevor der FC Bayern am Samstag auf Aufsteiger Heidenheim trifft (15.30 Uhr LIVE im Ticker auf SPORT1 ) , stand am Freitag die obligatorische Pressekonferenz im Vorfeld der Partie an. Trainer Thomas Tuchel beantwortete die Fragen der anwesenden Medien- und Pressevertreter und gab Updates zum Verletzungs- und Fitnessstand der Bayern-Stars.

+++ Pavlovic bereit für Startelf-Einsatz+++

Er ist sehr nah dran am ersten Startelf-Einsatz. Leider und Gott sei dank. Leider, weil das zeigt, dass wir Verletzungsprobleme haben und mit Joshua Kimmich ein absoluter Stammspieler ausfällt. Und Gott sei dank, weil er bereit ist dafür! Er hat sich das Lob verdient, nachdem er es in Dortmund gut gemacht hat. Er ist bereit. Er kann von Anfang spielen oder reinkommen. Da ist die letzte Entscheidung noch nicht gefallen.

+++ Gnabry muss Hemmschwelle überwinden +++

Serge ist Gott sei Dank zurück. Man merkt, dass es mit jedem Tag besser wird. Es ist nicht einfach, mit der Schiene zu spielen. Das haben wir in Saarbrücken gesehen und ist auch das Feedback von Serge selbst und natürlich auch die Rückmeldung von Leon Goretzka, dass sich durch die Schiene der Bewegungsablauf verändert. Auch das Gewicht spielt eine Rolle. Dadurch verändert sich die Statik. Beide bemängeln, dass der Rücken zu macht und spüren in der Muskelkette auch die Beine und die Hüfte. Im Training sieht es jetzt gut aus, da nehmen natürlich auch alle Rücksicht. Trotzdem gibt es ganz natürlich noch eine Hemmschwelle zu überwinden. Er ist ein Kandidat für morgen. Aber bei den ganzen Wechseln, die wir gezwungenermaßen machen müssen, bin ich mir noch nicht sicher, wie die Mannschaft morgen aussehen wird.

+++ Müller ist die „Top-Alternative“ +++

Das ist absoluter Quatsch. Wir haben das Pokalspiel genutzt, um Spieler zu schonen, was wir in der ersten Runde auch gemacht haben, um Überbelastung zu vermeiden und Spielern die Chance zu geben, die es sich auch verdient haben. Das haben wir gemacht, aber das Spiel leider verloren, deswegen liegt die Verantwortung bei mir. Aber das hat nichts damit zu tun.

+++ Musiala und Müller ganz unterschiedliche Spielertypen +++

+++ Tuchel lobt Heidenheim und stellt Flexibilität der Gegner heraus +++

Sie hatten jetzt auch einen wichtigen Sieg gegen Stuttgart, die in Topform sind. In ihren Leistungen sind sie noch ein bisschen unregelmäßig. Nach ihrem Pokal-Aus gegen Gladbach sind sie sicherlich nicht zufrieden, aber das ist uns auch passiert. Ansonsten sind sie eine sehr kopfballstarke Mannschaft, sehr flexibel und passen sich dabei viel an ihre Gegner an. Sie laufen sehr viel, sind sehr fleißig und haben sich so in die Liga hereingearbeitet.