Champions League: Zahltag! So viel Geld hat FC Bayern schon sicher

Da klingelt die Kasse beim FC Bayern : Durch den vorzeitige Gruppensieg in der Champions League gegen Galatasaray Istanbul (2:1) hat der deutsche Rekordmeister einen weiteren großer Zahltag erlebt.

Damit nicht genug: Mit den Zuschauereinnahmen aus nun mindestens vier Heimspielen sowie den Geldern aus dem sogenannten Marktpool schnuppern die Bayern in Königsklasse bereits wieder an der 100-Millionen-Euro-Marke.

Zahltag! So viel Geld hat Bayern jetzt schon sicher

Offenbar auch Rekord-Umsatzzahlen

Die bislang vier Erfolge in der Gruppenphase werden wiederum mit 11,20 Millionen Euro honoriert, obendrauf gibt es die Achtelfinal-Prämie.

Und auch in Zukunft könnte sich die Champions League weiter als Goldgrube erweisen, weil bei einem Vorstoß ins Viertelfinale, Halbfinale und Endspiel, das am 1. Juni 2024 im Londoner Wembleystadion steigt, nochmals zweistellige Millionenbeträge in Aussicht stehen.