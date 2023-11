Real Madrid oder FC Bayern? Davies-Berater überrascht

Der Vertrag des Kanadiers läuft noch bis 2025, doch die Bayern wollen mit dem Linksverteidiger am liebsten bald verlängern.

„Alphonso hat ja noch Vertrag bis 2025. Ich finde, er ist zu einem der weltbesten Verteidiger bei uns geworden“, sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer am Rande der Jahreshauptversammlung am Sonntag in einer Medienrunde. „Ihn wollen wir natürlich bei uns behalten. Ich hoffe, dass er es auch will.“