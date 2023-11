FC Bayern: Hoeneß reagiert auf Eberl-Gerüchte: "Dann schauen wir mal ..."

Nach dem Aus von Hasan Salihamidzic ist der Posten des Sportvorstands beim FC Bayern seit Ende Mai vakant. Seit geraumer Zeit wird Max Eberl mit dieser Position in Verbindung gebracht, dessen Aus als Sport-Geschäftsführer bei RB Leipzig Ende September überrascht hatte.

„Wir haben ja gesagt, dass wir im Bereich Sportvorstand in den nächsten drei, vier, fünf, sechs Monaten – da sind wir nicht festgelegt – wahrscheinlich einen Mann einstellen werden. Dann schauen wir mal, ob das der Max sein wird oder jemand anderes“, verriet Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß in einem Interview, das bei RTL/ntv am Donnerstag veröffentlicht wurde. Das Gespräch fand bereits vor einigen Wochen statt.