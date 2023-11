FC Bayern Jahreshauptversammlung heute: Rekord, Novum und Zündstoff um Mazraoui - Liveticker

Es ist bei den Bayern mal wieder so weit: Die Jahreshauptversammlung (JHV) steht an! In der Historie haben sich auf der JHV immer wieder denkwürdige Szenen abgespielt, zuletzt vor zwei Jahren. Damals hatte Uli Hoeneß von der „schlimmsten Veranstaltung, die ich je beim FC Bayern erlebt habe“ gesprochen. Kommt es diesmal zu einem ähnlich denkwürdigen Auftritt? Welche Themen sorgen für Brisanz? Alle Informationen rund um die Veranstaltung begleitet SPORT1 im Liveticker!

+++ Novum auf Jahreshauptversammlung des FC Bayern +++

Los geht es um 11 Uhr im BMW-Park, der altehrwürdigen Rudi-Sedlmayer-Halle, in der Bayerns Basketballer spielen. Einlass für Mitglieder war bereits um 9 Uhr in der früh. Damit startet die Veranstaltung, an der alle Mitglieder über 18 Jahren teilnehmen dürfen, erstmals zur Mittagszeit, um die An- und Abreise für alle Teilnehmenden am selben Tag zu ermöglichen.

Eine weitere Neuerung ist, dass am Vortag nach Bayerns 4:2 gegen den 1. FC Heidenheim erstmals ein Mitgliederstammtisch stattgefunden hat.

+++ FC Bayern wird wohl Rekordzahlen präsentieren +++

Am Sonntag wird der FC Bayern dann laut dem kicker Rekordzahlen präsentieren. Der Umsatz aus dem vergangenen Geschäftsjahr 2022/23 soll nämlich erstmals jenseits der 800-Millionen-Euro-Grenze liegen.

Der bisherige Rekordwert stammt aus der Saison 2018/19, als der Rekordmeister insgesamt 750,4 Millionen Euro umsetzte. Da nur die Zahlen für das zurückliegende Geschäftsjahr vorgelegt werden, wird der Rekordtransfer von Harry Kane noch nicht berücksichtigt.

+++ Bayerns Jahreshauptversammlung: Tagesordnungspunkte +++

TOP 1: Bericht des Präsidenten

Bericht des Präsidenten TOP 2: Rechenschaftsbericht der Vizepräsidenten

Rechenschaftsbericht der Vizepräsidenten TOP 3: Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über den Jahresabschluss

Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über den Jahresabschluss TOP 4: Entlastung des Präsidiums

Entlastung des Präsidiums TOP 5: Bericht des Vorstands der FC Bayern München AG

Bericht des Vorstands der FC Bayern München AG TOP 6: Wahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für den Jahresabschluss

Wahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für den Jahresabschluss TOP 7: Antrag des Präsidiums auf Neufassung der Klubsatzung und eingereichte Mitgliedsanträge

Antrag des Präsidiums auf Neufassung der Klubsatzung und eingereichte Mitgliedsanträge TOP 8: Verschiedenes

+++ „Bisher nie dagewesener partizipativer Prozess“ +++

Auf der JHV soll eine Satzungsänderung beschlossen werden, an der bereits im Vorfeld mit Einbeziehung der Mitglieder gearbeitet wurde. Vier Anträge wurden deswegen im Vorfeld eingereicht, zwei hat das Präsidium größtenteils in seinen Änderungsentwurf übernommen und das in der Folge als einen „bisher nie dagewesenen partizipativen Prozess“ betitelt.

+++ Alle Infos zur Jahreshauptversammlung der Bayern +++

Wann? Am Sonntag (12. November) um 11 Uhr , Einlass ab 9 Uhr

Am (12. November) um , Einlass ab 9 Uhr Wo? Rudi-Sedlmayer-Halle / BMW-Park in München

Rudi-Sedlmayer-Halle / BMW-Park in München Liveticker? Hier ab 11 Uhr bei SPORT1.de

+++ Tuchel sorgt für Lacher: „Dann bin ich ja mal gespannt“ +++

Neben Präsident Herbert Hainer, der auf dem Podium sitzen wird, wird übrigens auch Trainer Thomas Tuchel anwesend sein, wie er am Freitag auf der Pressekonferenz im Vorfeld des Heimspiels gegen Heidenheim bestätigte.

„Ich glaube, dass die Spieler nicht da sein werden, weil sie bei den Nationalmannschaften sein werden. Aber ich werde da sein.“, erklärte Tuchel und betonte, mit einem Sieg gegen den Aufsteiger für die bestmögliche Ausgangslage sorgen zu wollen. „Aber wir haben morgen auch vor der JHV noch einen wichtigen Termin. Da wollen wir eine gute Vorarbeit leisten und für eine gute Grundstimmung sorgen.“