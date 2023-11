FC Bayern: Matthäus erneuert Tuchel-Kritik - und hält ein Plädoyer für die TV-Experten

TV-Experte Lothar Matthäus hat sich erneut gegen die Kritik an seinen Aussagen über Bayern -Trainer Thomas Tuchel verteidigt.

„Experten haben das Recht, ihre Meinung kundzutun, deswegen sind sie da“, erklärte er der dpa und führte weiter aus: „Wenn ich auf die letzten zehn Jahre zurückschaue, kann jeder sagen, dass ich mit bestimmten Dingen kritisch umgehe. Ich spreche die Sachen an, die ich sehe, und spreche nichts an, was ich nicht sehe oder fühle.“