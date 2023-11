Tuchel gegen Matthäus und Hamann: Showdown am Sky-Tisch

Thomas Tuchel kam vollkommen geladen zum Sky-Tisch. Schon unmittelbar vor dem Topspiel der Bundesliga bei Borussia Dortmund hatte der Trainer von Bayern München im Interview gegen die TV-Experten Dietmar Hamann und Lothar Matthäus gestichelt - nach dem 4:0 bekam der Rekordnationalspieler die Wut dann so richtig zu spüren.

Der Sieg im Topspiel: "Trotz Zerwürfnis in der Mannschaft mit dem Trainer? Trotz keiner Weiterentwicklung? So eine Überraschung", antwortete Tuchel in beißender Ironie gleich auf die erste Frage. Und weiter ging's: "Lothar weiß es bestimmt, und wenn der es nicht weiß, weiß es der Didi."