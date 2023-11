FC Bayern: Prime Video kündigt Doku über Thomas Müller an

Die Bayern-Fans dürfen sich auf einen ganz besonderen Leckerbissen freuen. Wie Prime Video in einer Pressemeldung mitteilte, erscheint eine Dokumentation über Thomas Müller . Die Dreharbeiten zu der Produktion laufen bereits. Noch ist unbekannt, wann die Doku mit dem Arbeitstitel „Thomas Müller“ auf der Streaming-Plattform erscheinen wird.

Prime Video verspricht „einen intimen und authentischen Einblick in das professionelle und private Leben“ des Erfolgsgaranten und Publikumslieblings. In der Müller-Doku soll die große Karriere des „Raumdeuters“ von seinen Anfängen im ländlichen Bayern über seinen Durchbruch beim FCB bis hin zur aktuellen Situation durchleuchtet werden.

Müller-Karriere bei Prime Video

„Ich freue mich auf das spannende Projekt einer Doku über mich! Der Weg vom Dorfplatz in Pähl über den FC Bayern München bis hin zum Weltmeistertitel war für mich bis jetzt schon eine Geschichte wie aus einem Märchen“, äußerte sich Müller in der Mitteilung zu seiner Serie.

Neben all seinen Triumphen sollen jedoch auch die Schattenseiten seiner Karriere dargelegt werden. „In jedem Sportlerleben gibt es aber natürlich auch Momente, die man nicht mehr erleben will. Und vielleicht sind genau diese Geschichten manchmal für die Zuschauer sogar noch einprägsamer“, erläuterte der 34-Jährige. Müller ist überzeugt davon, dass die Dokumentation „interessante Einblicke“ in sein Leben als Fußballer und die Person abseits des Spielfelds gewähren wird.