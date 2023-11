FC Bayern: Supertalent verrät bisher unbekanntes Detail

Damit verrät er sogar ein bisher unbekanntes Detail ! Denn der FCB hatte in seiner Verkündung nur von einem „langfristigen Vertrag“ geschrieben. Der Deal wird aber erst ab dem 1. Juli 2024 gültig sein, da Irankunda für einen Wechsel nach Europa volljährig sein muss. Am 9. Februar 2024 wird er 18 Jahre alt.

„Für meine Familie ist damit ein Traum in Erfüllung gegangen. Ein großes Dankeschön an alle, die daran beteiligt waren, dass dieser Deal zustande gekommen ist, an meine Familie für all ihre Unterstützung, meine Gemeinde, Adelaide United und Bayern München“, ergänzte Irankunda.