Hier liegt das größte BVB-Problem - und wo Dortmund-Coach Terzic umdenken muss

Das größte BVB-Problem

Aufgrund zweier Niederlagen vor der Länderspielpause hat Borussia Dortmund den Anschluss an die Tabellenspitze verloren. Dem Mittelfeld des BVB mangelt es an Kreativität und die gruppentaktische Arbeit in der Defensive ist ebenfalls unzureichend. Deshalb muss Cheftrainer Edin Terzic nun umdenken.