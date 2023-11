Hier sind Kane und Guirassy besser - wo Bayer-Torjäger Boniface noch zulegen muss

Sollen dieser Tage Schwächen bei Bayer Leverkusen identifiziert werden, braucht es schon ein besonders kritisches Auge. Die Werkself hat Platz eins am Sonntag eindrucksvoll zementiert und Union Berlin mit 4:0 aus dem eigenen Stadion geschossen . Eigentlich alles in bester Ordnung. Und doch gab es ihn, diesen kleinen Moment inmitten der Feierstimmung, der kurz vor Schluss sofort auffiel. Da schlich Victor Boniface mit gesenktem Kopf vom Rasen, wurde für Adam Hlozek ausgewechselt.

Was unschwer zu erkennen war: Freude über den zehnten Sieg im elften Saisonspiel hatte der nigerianische Nationalspieler in jenen Sekunden nicht im Sinn. Zu sehr ärgerte sich der Torjäger über die eigene Leistung und die Tatsache, dass ihm wieder kein eigener Treffer gelang. Startete Boniface mit drei Doppelpacks in seinen ersten fünf Bundesliga-Spielen herausragend, wartet er nun seit mittlerweile vier Partien auf ein Erfolgserlebnis - und hadert über einen teilweise gravierenden Chancenwucher.