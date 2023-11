Kimmich und der FC Bayern - wo führt das hin? Warum eine Verlängerung nicht einfach wird

„Es gab schon Zeiten, in denen sich Kimmich deutlicher wohler beim FC Bayern gefühlt hat als aktuell. Es würde mich wundern, wenn es in diesem Jahr eine Verlängerung geben sollte“, erklärte SPORT1 -Chefreporter Kerry Hau im Podcast „Die Bayern-Woche“.

Diese Fragen muss Bayern Kimmich beantworten

Doch Hau betonte diesbezüglich: „Andererseits wird der FC Bayern gute Chancen haben, wenn Kimmich folgende Fragen beantwortet werden: In welcher Rolle sieht ihn der Trainer? Wie soll die Mannschaft in den nächsten Jahren aussehen? Wie groß sind die Chancen darauf, jedes Jahr um die Champions League mitzuspielen?“

Kimmich für Neururer kein Sechser

Er fügte hinzu, dass der Bayern-Star zunächst die Entwicklung in den kommenden Monaten abwarten wolle. „Das chaotische Jahr 2023 mit all diesen Personalwechseln und all dieser Unruhe hat auch Spuren bei Kimmich hinterlassen. Kontinuität und Vertrauen sind für ihn ganz wichtig und ich sage, dass es nicht einfach wird, diesen Vertrag zu verlängern“, führte Hau aus.

Das Vertrauen spürte Kimmich in den letzten Monaten nicht immer. Vor allem, als es in die Diskussion um seine Position als Sechser ging. In der Sommervorbereitung erklärte Tuchel, dass der 28-Jährige für ihn kein defensiver Mittelfeldspieler, die vom ihm bezeichnete „Holding Six“, sei. Kimmich konterte dieser Aussage in aller Deutlichkeit und betonte darauf angesprochen: „Ich bin ein Sechser.“