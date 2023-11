Köln gratuliert Talent - und kriegt Gegenwind: "Eine Schande"

Justin Diehl feiert am 27. November seinen 19. Geburtstag. Standesgemäß gratulieren die Kölner ihrem Mega-Talent über die sozialen Medien. Einsätze in der Bundesliga bleiben bislang jedoch aus. Stattdessen zeigt Diehl Woche für Woche in der Regionalliga West glänzende Leistungen. In 17 Einsätzen bringt es der Linksaußen auf elf Treffer und acht Vorlagen.