1. FC Köln: Rücktritt für Baumgart "kein Thema"

Trainer Steffen Baumgart denkt in der sportlich angespannten Lage nicht an einen Rücktritt, auch wenn der 1. FC Köln mit lediglich einem Sieg aus elf Bundesliga-Spielen aktuell auf einem Abstiegsplatz steht . „Das ist kein Thema für mich. Ich habe eine Aufgabe, und die lautet: den 1. FC Köln in der 1. Liga zu halten“, sagte der 51-Jährige der Sport Bild : „Am 34. Spieltag möchte ich mit meinem Verein über dem Strich stehen – das ist mein Ziel.“

Fischer und Svensson als positives Beispiel

Die jüngsten Entlassungen von Urs Fischer (Union Berlin) und Bo Svensson (Mainz 05) bezeichnet Baumgart als positive Beispiele eines alltäglichen Vorgangs im Profifußball. „Trennungen passieren in unserem Beruf. In den beiden Fällen gab es eine sachliche Aufarbeitung der Situation, es wurde nicht alles in Schutt und Asche gelegt. So gehört sich das aus meiner Sicht“, schilderte Baumgart.