Lieberknecht fehlt Darmstadt gegen Mainz

In die Chefrolle schlüpft dafür der eigentliche Co-Trainer Ovid Hajou, der bereits in der Trainingswoche die Verantwortung übernommen hatte.

Lieberknecht fehlt Darmstadt 98 erneut

„Ich mache keinen Alleingang“, kündigte der am Freitag seinen 40. Geburtstag feiernde Hajou an: „Wir haben ein großes Trainerteam und besprechen alles gemeinsam. Zudem stehen wir im täglichen Austausch mit Torsten. Er war in dieser Woche per Video zu unseren Analysen und Besprechungen zugeschaltet.“