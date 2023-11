Mainz 05: Glaubwürdigkeit kann niemand kaufen

Und das Gute ist, bei den ganzen Millionen und zum Teil abartigen Summen, die jeden Tag fließen: Glaubwürdigkeit kann niemand kaufen. So randvoll das Konto auch ist.

Svensson-Abschied geht ans Herz

Mainz 05 hat zuletzt Großes erreicht. Abseits der Tabelle, in der sie seit gut zwei Monaten ernstzunehmende Probleme haben, haben sie Herzen erreicht. Weil ihr langjähriger Trainer Bo Svensson glaubwürdig vermittelte, dass es besser sei, wenn er seinen Platz räume.

Nach Tuchel-Zoff: Was Matthäus leid tut

Nach Tuchel-Zoff: Was Matthäus leid tut

Viele hatten Tränen in den Augen

„Bo hat eine Begeisterungsfähigkeit, die jeden ansteckt“, urteilt ein Mitarbeiter aus seinem Stab, „wenn er für eine Idee brennt, setzt er alles und jeden in Bewegung, um sie umzusetzen. Das geht bis auf die Geschäftsstelle. Jeder im Verein hatte seine Erlebnisse mit Bo. Ein absolutes Vorbild.“

Als Svensson seinen Entschluss verkündete letzte Woche, hatten viele Tränen in den Augen, in der Mannschaft genauso wie in den Büros.