Mainz-Beben: So kam es zum großen Svensson-Knall bei 05

Am 22. April erlebte der FSV Mainz 05 den Höhepunkt unter Trainer Bo Svensson. Die Rheinhessen drehten einen Rückstand gegen den FC Bayern zu einem 3:1 und schnupperten nach zehn Spielen ohne Niederlage plötzlich an den europäischen Plätzen. Mainz stand Kopf, das Stadion tobte.

Svensson bot seinen Rücktritt bereits zweimal zuvor an

Svensson, der in seiner Zeit bei den 05ern nach SPORT1 -Informationen zuvor schon zweimal seinen Rücktritt angeboten hatte, suchte bereits nach Abpfiff das Gespräch mit Heidel und Sportdirektor Martin Schmidt. In der Nacht von Mittwoch und Donnerstag unterhielt sich das Trio nach der Pleite stundenlang im Hotel in Berlin.

Mainz-Macher Heidel spricht von einer „Trennung auf Augenhöhe“

„Diesmal“, so der Mainz-Macher, „hatten wir leider das Gefühl, dass der Tag gekommen ist. Ich habe zu Bo gesagt: ‚Wir haben auch das Gefühl, dass die Spiele nicht mehr das zeigen, was wir uns erhoffen und wofür wir jeden Tag arbeiten und was du in die Sache investiert.‘ Das war eine Trennung auf Augenhöhe.“