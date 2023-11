Kommt Boateng nach de-Ligt-Schock doch zurück? So denken die Bayern-Stars über die brisante Personalie

Eigentlich war das Thema Jérôme Boateng beim FC Bayern schon erledigt. Trotz großer Personalnot hatte der deutsche Rekordmeister sich gegen eine Verpflichtung des Weltmeisters von 2014 entschieden. Doch nun rückt der Name des vereinslosen Verteidigers wieder in den Mittelpunkt.

„Die Bayern müssen was machen. Und da frage ich mich, welche Optionen noch bleiben“, sagte SPORT1-Chefreporter Kerry Hau im Podcast „Die Bayern Woche“: Ihm komme da „nur Jérôme Boateng in den Sinn, der ja auch in München lebt und sich seit Wochen an der Säbener Straße blicken lässt, um sich fit zu machen.“

Der FCB müsse sich zwangsläufig mit dem Markt der ablösefreien Spieler beschäftigen, da mit Matthijs de Ligt und Tarek Buchmann zwei Innenverteidiger langfristig ausfallen.

So schlimm ist Bayern-Star de Ligt verletzt

Hau erklärte im Detail, wie dramatisch die Lage in München derzeit ist. „Bei Matthijs de Ligt geht man davon aus, dass er vier Wochen ausfallen wird - mindestens“ betonte er: „Ich gehe eher davon aus, dass es vielleicht sechs Wochen werden, vielleicht verpasst er sogar den Rest des Jahres.“

Nachwuchsspieler Buchmann sollte derweil eigentlich als vierter Innenverteidiger aufgebaut werden, muss nun aber operiert werden. Und fehlt womöglich sogar bis Februar.

Und so taucht der Name Boateng jetzt wieder in den Schlagzeilen auf. Die Bayern-Bosse hatten sich Anfang Oktober gegen eine Verpflichtung ihres zweimaligen Triple-Siegers entschieden.

Offiziell hatten sie eine Entspannung der schon damals äußerst angespannten Personallage als Begründung angeführt. Wie unter anderem Trainer Thomas Tuchel jedoch später erklärte, sei der Entschluss nicht nur aus sportlichen Gründen gefasst worden.

Viele Bayern-Fans gegen eine Verpflichtung von Boateng

Gegen Boateng stehen schwere Vorwürfe im Raum, ihm wird die Körperverletzung und Beleidigung einer ehemaligen Freundin angelastet.

Es gilt die Unschuldsvermutung - trotzdem stehen viele Fans dem 35-Jährigen ablehnend gegenüber. Vor Gericht wurde der Fall Boateng bereits zweimal verhandelt, soll ein drittes Mal neu aufgerollt werden.

Unklar ist noch, wann es erneut zum Prozess kommt. Boateng selbst bestreitet die Vorwürfe. Im Oktober nahm er bereits wieder am Training der Bayern teil, bestach dabei mit starken Fitnesswerten, die sogar die aktuellen Bayern-Verteidiger in den Schatten stellten.

Einige Bayern-Stars pro Boateng - Trainingsrückkehr steht bevor

Sollten die Bosse Boateng in ihrer neuerlichen Not nun doch noch auf Boateng zurückgreifen, würde das zumindest bei Teilen des Teams auf Zustimmung stoßen. „Viele in der Mannschaft sagen, dass es der Mannschaft guttun würde, wenn Boateng wieder dabei wäre, weil er eben auch was ausstrahlt auf dem Platz“, sagte Hau.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel sagte auf der Pressekonferenz am Freitag auf SPORT1-Nachfrage: „Im Moment gibt es keine Überlegung, was zu ändern. Jetzt pflegen wir Upa zurück auf den Platz und hoffen, dass das so bleibt. Der Verlust von Matthijs ist sehr bitter.“

Ob „Boa“ tatsächlich nochmal einen Vertrag bekommt, lasse sich noch nicht beantworten, so Hau. Er ist sich aber sicher, dass der derzeit vereinslose Abwehrspieler in Zukunft zumindest wieder am Training der ersten Mannschaft teilnehmen werde, um zumindest dort den Ausfall von de Ligt zu kompensieren. Zuletzt trainierte er bei der zweiten Mannschaft mit.