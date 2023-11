Tuchel verrät Plan mit neuem Bayern-Juwel

Im Sommer 2024 ist es so weit, d ann trägt Nestory Irankunda das Trikot des FC Bayern . Der deutsche Rekordmeister hatte den lang eingefädelten Deal um das in Tansania geborene Talent jüngst für rund 750.000 Euro abgeschlossen.

Der 17-Jährige, der allerdings in Australien aufwuchs und auch die dortige Staatsbürgerschaft annahm, sagte zahlreichen anderen Top-Teams ab und entschied sich für den Wechsel aus Down Under nach Bayern. Auch, weil Cheftrainer Thomas Tuchel ihm eine Perspektive aufbietet, wie dieser nun offenbarte.