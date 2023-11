Über dieses Supertalent wird bei Bayern gesprochen

Adam Aznou spielt seit Sommer für die U19-Auswahl des FC Bayern - und sorgt vor allem in der Youth League mit beeindruckenden Leistungen für Aufsehen. „Er führt die meisten gewonnenen Zweikämpfe, glänzt mit den meisten erfolgreichen Dribblings, kreiert die meisten Großchancen und legt in der laufenden Saison die meisten Assists auf“, erklärte SPORT1-Chefreporter Kerry Hau in der neuen Folge des SPORT1-Podcast „Die Bayern-Woche“. „Er spielt jetzt eine sehr starke Saison.“

Der gebürtige Spanier, der sich aufgrund der Herkunft seiner Eltern dazu entschied, für die marokkanische Nationalmannschaft aufzulaufen, wechselte im Sommer 2022 von Barcelona in die Jugend-Abteilung des FC Bayern. „Er kam als junger, schmächtiger Kerl. Nach seinem ersten halben Jahr hieß es, dass er vor allem körperlich noch zulegen müsse. Gesagt getan, er hat es gemacht“, führte Hau fort.

Linksverteidiger mit Offensivdrang für den FC Bayern

Sein Zuhause auf dem Platz ist die linke Schiene, vorzugsweise wird Aznou auf der Position des linken Verteidigers eingesetzt. Genau auf dieser Position wurde der 17-Jährige in La Masia, der berühmten Akademie des FC Barcelona, ausgebildet. „Er macht einen sehr guten Eindruck und interpretiert seine Rolle auch sehr offensiv“, wie Hau ergänzte. „Er ist ein Spieler, auf den wir in den nächsten Jahren schauen werden.“

Womöglich auch als Nachfolger von Alphonso Davies? „Beim FC Bayern hat man natürlich den Hintergedanken, schauen wir mal, was mit Davies passiert“, verrät Hau. Der Kanadier besitzt ein ähnliches Profil wie Aznou und liebäugelt mit einem Wechsel zu Real Madrid.

Aznou besticht derweil vor allem mit einer Mischung seiner engen Ballführung und technischen Fähigkeiten, gepaart mit gesunder Aggressivität in der Zweikampfführung. Wettbewerbsübergreifend steuerte er in 14 Pflichtspielen drei Tore und drei Assists bei. „Die überwiegende Meinung meiner Quellen am Campus ist: Der Junge entwickelt sich in die richtige Richtung.“

Haus Fazit: „Auf den Spieler dürfen wir uns freuen!“