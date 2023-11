VfB Stuttgart: Wo führt dieser Höhenflug noch hin?

Dieser VfB macht Spaß, darüber waren sich am Wochenende auch neutrale Beobachter auf der Tribüne schnell einig. Bei Stuttgarts Fans ist die Euphorie so groß wie lange nicht mehr - aus guten Gründen.

Euphorische VfB-Fans: „Schön wie seit 2007 nicht mehr“

VfB-Trainer Hoeneß fordert: „Wir müssen klar in der Birne bleiben“

Sebastian Hoeneß, der Architekt des Aufschwungs, folgte am 3. April dieses Jahres auf Bruno Labbadia. Und seitdem geht die Kurve steil nach oben. Der VfB-Trainer steht seit 26 Pflichtspielen am Seitenrand und sammelte dabei einen 2,08-Punkte-Schnitt. Er führte das Team via Relegation gegen den Hamburger SV zum Klassenerhalt – und nun in die Spitzengruppe der Bundesliga. Nach der Länderspielpause wartet der nächste Härtetest bei Eintracht Frankfurt.