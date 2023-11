Werder-Trainer Werner droht Leverkusen-Duell zu verpassen

Werder Bremen muss die schwere Aufgabe gegen Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen womöglich ohne Cheftrainer Ole Werner angehen. Der 35-Jährige konnte am Donnerstag auf Grund eines grippalen Infekts weder das Training leiten noch an der Pressekonferenz teilnehmen. Die Vorbereitung auf die Partie am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) leitet vorerst Co-Trainer Patrick Kohlmann.