Bayern-PK: „Wir wollten, dass niemand einschläft“ - FCB-Pressekonferenz mit Tuchel vor Frankfurt im Ticker zum Nachlesen

Nach der ungewohnt langen Pause durch die wetterbedingte Spiel-Absage gegen Union Berlin steht für den FC Bayern nach zehn Tagen Ruhepause wieder ein Pflichtspiel auf dem Programm. Bevor der FCB am Samstag auf Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr im SPORT1 -Liveticker) trifft, sprach Trainer Thomas Tuchel am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

+++ Tuchel über die lange Pause und veränderte Trainingsinhalte +++

„Wir hatten ja aus meiner Sicht zu Recht ein paar Bedenken für das -Freitags-Auswärtsspiel in Köln geäußert, dann haben wir uns selber widerlegt. Da waren wir nicht so müde, wie erwartet, sondern sehr frisch. Gegen Kopenhagen zuhause haben wir dann ein paar Tage später plötzlich müde gewirkt. Die Ansprache in dieser Woche war deswegen sehr direkt und sehr auffordernd. Wir wollten, dass niemand einschläft. So waren auch die Trainingsinhalte. Wir haben das Gewinnen und den Wettbewerb in den Vordergrund zu ein paar taktischen Überlegungen gestellt.“