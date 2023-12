Bundesliga: Basler-Rundumschlag nach Bayern-Pleite

„Mit so einer Art Fußball zu spielen, hast du auch als Bayern München keine Chance“, stellt SPORT1-Experte Mario Basler in seinem Podcast „Basler ballert“ nach der 1:5-Pleite gegen Eintracht Frankfurt klar und fügt an: „Das ist nicht Bayern-like. Das ist nach dem Motto: irgendwie kriegen wir es schon hin, irgendwie geht es.“