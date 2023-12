Bundesliga: Eintracht Frankfurt – FC Bayern München, 5:1 (3:1)

Omar Marmoush traf per Rechtsschuss zur 1:0-Führung für Frankfurt (12.). Mit dem Toreschießen war noch lange nicht Schluss, als Éric Dina-Ebimbe vor den 58.000 Zuschauern den zweiten Treffer des Spiels für den Gastgeber erzielte. Mit dem linken Fuß baute Hugo Larsson den Vorsprung von Eintracht Frankfurt in der 36. Minute aus. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Joshua Kimmich seine Chance und schoss das 1:3 (44.) für die Bayern. Mit der Führung für die Eintracht ging es in die Kabine. In der Halbzeit nahm der FC Bayern München gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Raphaël Guerreiro und Konrad Laimer für Alphonso Davies und Noussair Mazraoui auf dem Platz. Das 4:1 von Frankfurt stellte Dina-Ebimbe per Linksschuss sicher. In der 50. Minute traf er zum zweiten Mal in der Partie. In der 60. Minute legte Ansgar Knauff mit dem rechten Fuß zum 5:1 zugunsten von Eintracht Frankfurt nach. In der 66. Minute stellte der FCB personell um: Per Doppelwechsel kamen Serge Gnabry und Thomas Müller auf den Platz und ersetzten Kingsley Coman und Eric Maxim Choupo-Moting. Letztlich kam die Eintracht gegen den Gast zu einem verdienten 5:1-Sieg.