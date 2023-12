Bundesliga: BVB-Elfer? Siebert kontert Terzic

Trotz eines 1:1-Remis bei Tabellenführer Bayer Leverkusen hatte BVB-Trainer Edin Terzic seinem Ärger nach der Partie Luft gemacht. Der 41-Jährige übte nach Abpfiff scharfe Kritik an Schiedsrichter Daniel Siebert , der aus Sicht des BVB-Trainers einen Elfmeter für seine Mannschaft verwehrt hatte.

In der 73. Minute brachte Bayer-Verteidiger Edmond Tapsoba Karim Adeyemi mit einem vermeintlichen Foulspiel zu Fall, der Unparteiische entschied sich gegen einen Strafstoß. Entgegen der scharfen Kritik des BVB-Trainers erklärte Siebert seine Entscheidungsfindung - und konterte Terzic.

„Die Aussagen des Trainers sind unverständlich für mich“

„Der Kontakt am rechten Oberschenkel von Adeyemi war so minimal, dass er nicht ursächlich den Sturz auslöste“, sagte Siebert der Bild. „Also keine Schwalbe, aber auch kein elfmeterreifes Foul.“ Terzic hatte im Nachgang bei DAZN von einem „klaren Foul“ gesprochen und auch darauf hingewiesen, dass seine Mannschaft in der nahen Vergangenheit immer wieder bei Elfmeterentscheidungen benachteiligt wurde.