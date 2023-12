Bundesliga: Das fast vergessene Mega-Talent! Profitiert dieser Bayer-Stürmer vom Afrika-Cup?

Zehn Minuten. Länger brauchte Adam Hlozek gar nicht, um einen eher gebrauchten Abend in ein schickes, nachhaltiges Bewerbungsschreiben zu verwandeln. Der Tscheche überzeugte beim 5:1 der Leverkusener gegen Molde FK mit vollem Einsatz und viel Offensivfreude, steuerte nach der Pause obendrein zwei Tore bei.

Es lief die 60. Minute, als Hlozek nach Vorlage des kurz zuvor eingewechselten Noah Mbamba auf 4:0 stellte. Kurz darauf landete ein satter Distanzschuss des 21-Jährigen, der noch von Mbambas Kopf unhaltbar abgefälscht wurde, ebenfalls im Netz. Dass Hlozek im ersten Durchgang eine gigantische Chance vergab, war da längst vergessen. Sportdirektor Simon Rolfes erfreute sich vielmehr an der Abschlussstärke seines Stürmers - und besonders am zweiten Treffer.

Adam Hlozek erzielte gegen Molde FK einen Doppelpack - die schwedischen Verteidiger konnten nur hinterherschauen

„Ich habe ihm im Training ab und zu schießen sehen. Da dachte ich mir: Es wäre doch schön, wenn es das im Spiel auch so macht“, schmunzelte der 41-Jährige über den tschechischen Nationalspieler, der in Bayers Offensiv-Hierarchie zuletzt weit hinter Victor Boniface und Patrik Schick zurückgefallen ist. „Der Konkurrenzkampf ist groß. Deswegen hat es mich gefreut, dass er sich heute so wohl in der Mannschaft gefühlt und alles reingehauen hat.“

Wie wichtig diese Erfolgserlebnisse für Hlozek waren? Sicherlich sehr wichtig. Zwar rutschte er zum Abschluss der Gruppenphase lediglich in die Startelf, weil Trainer Xabi Alonso einen Großteil seines Stammpersonals schonte. Dennoch hat der vor einem Jahr als Mega-Talent verpflichtete Angreifer sein volles Potential in den vergangenen Monaten nur äußerst selten ausschöpfen können. Der Grund: Kaum Spielpraxis.

Afrika-Cup als große Chance für Hlozek?

Natürlich weiß auch Rolfes, was Hlozek aktuell für einen schweren Stand hat. Der Tscheche durfte in der Bundesliga erst 57 Minuten ran, kommt wettbewerbsübergreifend auf nur vier Startelf-Einsätze. Seine Eigenwerbung betrieb er möglicherweise aber genau im richtigen Moment. Was die personelle Lage betrifft, warten auf Leverkusen bekanntlich harte Zeiten.

Sollten Boniface und Nathan Tella (beide Nigeria) sowie Amine Adli (Marokko) im Januar für den Afrika-Cup nominiert werden, stehen Trainer Xabi Alonso im schlechtesten Fall nur noch vier seiner derzeit sieben Offensivspieler zur Verfügung: Florian Wirtz, Patrik Schick, Jonas Hofmann und eben Hlozek - ein eher übersichtliches Aufgebot für den eigentlich so breit aufgestellten Bayer-Kader.

Wie der kicker kürzlich berichtete, hält Bayer auf dem Transfermarkt gar noch nach einer weiteren Option Ausschau, um diesen gefährlichen Engpass zu beheben. Doch unabhängig von der Entscheidung der Bosse dürfte Hlozek zu Rückrunden-Beginn auf deutlich mehr Spielzeit kommen, kann er schließlich mehrere Positionen in der Offensive bekleiden: Sturmzentrum, hängende Spitze, beide Außenbahnen.

Auch Bayern und BVB hatten Hlozek beobachtet

Zeigt der Stürmer dann endlich, welches Potential in ihm steckt? Nicht umsonst hat Leverkusen im vergangenen Sommer rund 18 Millionen Euro für Hlozek, der auch beim FC Bayern und Borussia Dortmund auf dem Radar war, gezahlt. Und nicht umsonst galt Hlozek als eines der größten Offensiv-Talente des tschechischen Fußballs.

Bereits mit 16 Jahren debütierte der Torjäger im November 2018 als jüngster Spieler der Vereinsgeschichte für Sparta Prag. Anschließend verzückte Hlozek die erste tschechische Liga, erzielte in 132 Spielen starke 40 Tore und bereitete 36 vor. Findet der dribbelstarke Tscheche seinen Rhythmus wieder, kann er mit seiner temporeichen, robusten Gangart auch dem Spiel der Werkself jederzeit seinen Stempel aufdrücken.