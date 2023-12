Bundesliga: Dieses Comeback kommt Bayer Leverkusen wie gerufen

Wer einen besonders großen Anteil an dem erlösenden Moment hatte, wollte Patrik Schick nicht im Verborgenen halten. Schnurstracks lief der Tscheche am Donnerstag an die Leverkusener Bank zu Dr. Karl-Heinrich Dittmar und Dr. Stefan Porten, der medizinischen Abteilung. Beide Teamärzte begleiteten den 27-Jährigen während seiner schier endlosen Leidenszeit intensiv. Dann versammelten sich alle Spieler um ihn - und Schick verschwand in einer Jubeltraube.