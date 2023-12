Bundesliga: Frankfurt in Ekstase - Drama um Wöber - Jubel, Blut und Platzverweis!

Eintracht Frankfurt hält den Anschluss zu den Europapokalplätzen und geht dank eines späten Doppelschlags mit dem erhofften Stimmungsaufheller in die Weihnachtszeit. Am letzten Spieltag des Jahres bezwang das Team von Trainer Dino Toppmöller Borussia Mönchengladbach nach Rückstand mit 2:1 (0:1) und feierte den zweiten Sieg aus den vergangenen acht Pflichtspielen (sechs Niederlagen).

Durch die Tore von Aurelio Buta (90.+2) und Abwehrchef Robin Koch (90.+7) in Überzahl bewies die Eintracht zumindest in Ansätzen, dass der furiose 5:1-Sieg gegen Rekordmeister Bayern München vor eineinhalb Wochen doch keine Eintagsfliege war. Mit 24 Punkten aus 16 Spielen hat die SGE die internationalen Plätze weiter im Visier. Gladbach (17) nistet sich hingegen im Niemandsland der Tabelle ein.

Drama um Wöber

Erst brachte Maximilian Wöber die Gäste noch in Führung (27.), dann sah er kurz vor Schluss die Gelb-Rote Karte (88.). Und es kam noch schlimmer: Nach einem Zusammenprall mit Mario Götze, lag Wöber mit blutverströmten Gesicht am Boden (74.), konnte die Partie jedoch nach einer kurzen Behandlungspause noch zu Ende spielen.

Sportdirektor Markus Krösche sprach nach der Partie bei Sky von einem extrem wichtigen Sieg: „Gerade nach den nicht so erfolgreichen Wochen - die Jungs haben alles gegeben! Sie haben sich den Sieg wahrlich erarbeitet, wir sind sehr glücklich. Vor Weihnachten mit so einem Sieg in die Pause zu gehen, dass haben sich die Jungs wirklich verdient.“ Was die Personalie Donny van de Beek anging, gab sich Krösche zuversichtlich, den Transfer zeitnah offiziell zu verkünden.