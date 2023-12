Bundesliga heute: Augsburg - BVB LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Der FC Augsburg empfängt heute um 15:30 Uhr Borussia Dortmund in der heimischen WWK-Arena. Die Augsburger haben in dieser Saison bereits zwölf ihrer 17 Punkte zu Hause geholt und werden versuchen, ihre Heimstärke gegen den BVB zu nutzen. Die Dortmunder hingegen konnten nur zwei der letzten fünf BL-Spiele in Augsburg gewinnen und sind auswärts seit drei Spielen sieglos. Trotz dieser Bilanz hat der BVB gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten einen so hohen Toreschnitt wie gegen den FCA (2.54).

Borussia Dortmund: Unter Druck nach jüngster Formschwäche

Borussia Dortmund hat nur eines der letzten sechs Bundesligaspiele gewonnen und kassierte bereits 23 Gegentore in dieser Saison. Dies ist die höchste Anzahl an Gegentoren nach 14 BL-Spielen seit der Saison 2007/08. Zudem musste Dortmund bereits fünf Gegentreffer nach Elfmetern hinnehmen, was ebenfalls Ligahöchstwert ist. Trotzdem weist der BVB mit 25 Punkten nach 14 Partien die gleiche Punktzahl auf wie zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison. Ein Hoffnungsschimmer für die Dortmunder könnte Niclas Füllkrug sein, der im vierten Bundesliga-Einsatz in Folge an mindestens einem Tor beteiligt war.

FC Augsburg: Heimstärke und Elfmetererfolg als Trumpf?

Der FC Augsburg konnte am vergangenen Spieltag beim SV Werder Bremen im siebten Bundesliga-Spiel unter Jess Thorup die erste Niederlage hinnehmen. Dennoch holte der FCA aus den ersten sieben BL-Heimspielen bereits zwölf Punkte und verzeichnete nur eine einzige Heimniederlage in der laufenden Bundesliga-Saison. Ein weiterer Vorteil für die Augsburger könnte ihre Treffsicherheit vom Elfmeterpunkt sein. In der laufenden Saison traf der FCA bereits drei Mal vom Elfmeterpunkt – nur Hoffenheim traf ligaweit öfter vom Punkt. Trotz dieser Stärken wartet der FC Augsburg aktuell am längsten von allen BL-Teams auf eine Weiße Weste.

Wird FC Augsburg gegen Borussia Dortmund heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird FCA gegen BVB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: FC Augsburg gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Augsburg gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

