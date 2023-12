Bundesliga: Spieler-Aufstand gegen BVB-Coach Terzic?

SPORT1 kann einen entsprechenden Sky -Bericht bestätigen. Demnach sollen der Mannschaftsrat um Kapitän Emre Can, Gregor Kobel, Niklas Süle, Sebastian Haller, Julian Brandt und Marco Reus Beschwerde bei ihrem Coach eingelegt haben. Der Vorwurf: Zu defensive Taktik und fehlerhafte Taktikvorgaben.

Wie SPORT1 aus internen Kreisen erfahren hat, sei ein Gespräch zwischen Mannschaftsrat und Trainer nichts Ungewöhnliches. In dieser Krisen-Situation aber sehr wohl äußerst brisant!

Verliert Edin Terzic die Kabine?

13 Jahre ist Edin Terzic bereits bei Borussia Dortmund tätig. Als Jugendcoach, Scout, Technischer Direktor, Co-Trainer und seit knapp eineinhalb Jahren eben als Cheftrainer. Der 41-Jährige kennt den Verein in- und auswendig und weiß daher auch umso genauer, wie sehr sein Arbeitsplatz, wenn es, wie zuletzt, nicht läuft, in Gefahr sein kann. Vor allem, wenn die eigenen Spieler Kritik üben.

Schon nach dem Pokal-Aus in Stuttgart schlugen Emre Can und Gregor Kobel Alarm. Von einer „fußballerischen Katastrophe“ sprach der Kapitän. Torwart Kobel forderte, dass man jetzt „Tacheles“ reden müsse. Und genau das ist anschließend auch passiert. Mit Erfolg! Die Punktausbeute war zwar nicht besser (zwei Punkte in drei Spielen), die Art, wie Edin Terzic anschließend Fußball spielen ließ, aber sehr wohl.