Bundesliga: Vertrag schon fertig! Welchen Bayern-Transfer Ancelotti verhinderte

Nicht nur zurück auf dem Rasen, sondern auch zurück in Top-Form: Manuel Neuer hat das Comeback des Jahres beim FC Bayern gefeiert – und als Belohnung einen neuen Vertrag bis 2025 erhalten!

Wie groß zwischenzeitlich auch die internen Bedenken an einer Rückkehr des Kapitäns waren, machten die Transferaktivitäten des Rekordmeisters im vergangenen Sommer deutlich.

Nach dem Abgang von Yann Sommer zu Inter Mailand wurden die Verantwortlichen aktiv, um sich einen international gestandenen Keeper zu sichern. Sie fanden in Kepa Arrizabalaga vom FC Chelsea ihren Wunschtorhüter , den sie für ein Jahr inklusive Kaufoption ausleihen wollten.

Bayerns Vertrag mit Kepa war bereits fertig

Wie SPORT1 -Chefreporter Kerry Hau in der neuen Folge des Podcasts „Die Bayern-Woche“ verrät, waren sich die Münchner mit Chelsea sowie auch mit dem Spieler einig und standen sogar kurz davor, den Transfer schriftlich zu fixieren. „Alles war bereit, die Verträge waren sogar schon fertig“, erzählt Hau.

Doch in derselben Woche riss sich Real Madrids Schlussmann Thibaut Courtois das Kreuzband , woraufhin laut Hau Real-Coach Carlo Ancelotti persönlich bei Kepa anrief, um ihm einen Wechsel in die spanische Hauptstadt schmackhaft zu machen.

