FC Bayern hat ihn als neue Nummer 1 im Auge - aber er bringt Ballast mit ...

Schnappt sich Bayern Weltrekord-Torwart?

Alexander Nübel und Yann Sommer haben sich verabschiedet, und da sich der Genesungsprozess von Stammtorhüter Manuel Neuer weiter hinzieht, steht mit Sven Ulreich, der am Samstag beim Supercup gegen RB Leipzig (20.45 Uhr im LIVETICKER) im Tor stehen wird, aktuell nur ein gestandener Keeper im Kader des Deutschen Meisters.

Bayern bereitet alles vor! Was macht Kane?

Nachdem die Blues vor wenigen Tagen in Robert Sánchez einen neuen Schlussmann für über 20 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion verpflichtet haben, kann sich Kepa selbst eine Luftveränderung zu den Bayern gut vorstellen.

Achterbahnfahrt für Kepa bei Chelsea

Was durchaus verwunderlich ist, da der Spanier unter Tuchel keinen leichten Stand hatte und zumeist Édouard Mendy den Vortritt lassen musste. Trotzdem war Chelseas Ex-Coach von Kepa überzeugt. „Er hätte es verdient, mehr zu spielen, er kann eine starke Nummer eins sein“, sagte Tuchel im Mai 2022.

„Wenn ihr jemandem die Schuld geben wollt, gebt mir die Schuld. Ich treffe die Entscheidungen und ich treffe sie nicht, um der Held zu sein“, sagte Tuchel auf der Pressekonferenz nach dem Spiel - und nahm damit seinen Keeper in Schutz.

Kepa-Abstieg bei Chelsea

Kepas Zeit bei Chelsea glich ohnehin einer regelrechten Achterbahnfahrt. 2018 kam er mit großen Vorschusslorbeeren nach London und trat in riesige Fußstapfen, nachdem sich Belgiens Nationaltorhüter Thibaut Courtois für einen Wechsel zu Real Madrid entschieden hatte.

Nach einer ordentlichen Debütsaison, in der er in der Premier League 36-mal zum Einsatz kam und mit Chelsea in der Europa League triumphierte, ging es ab 2019 peu à peu bergab.