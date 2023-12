Bundesliga: Wird die Eintracht in Brasilien fündig? Überraschender Abwehr-Kandidat im Gespräch!

Bei Eintracht Frankfurt war der Frust nach der Pokal-Blamage in Saarbrücken riesengroß. Trainer Dino Toppmöller blickt auch deshalb nach vorne in Richtung Winter-Transferfenster, weil ihm vor allem in der Defensive die Alternativen ausgehen. Er sagte nach der Niederlage im Saarland bei SPORT1: „Wir wollen eine gute Rolle in der Bundesliga spielen und in der Conference League weit kommen. Dafür brauchst du gewisses Personal.“