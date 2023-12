BVB-Lichtblick: Juwel Bamba verzückt Terzic und Co.

Es läuft die 71. Spielminute in der Augsburger WWK Arena. BVB -Coach Edin Terzic will beim Stand von 1:1 nochmal offensiven, frischen Wind reinbringen und wechselt.

BVB-Jungstar Bamba - Musterbeispiel für BVB-Philosophie

Samuel Bambas Talent blieb nicht lange unbemerkt. BVB-Scouts wurden auf den damals 9 Jahre alten Bamba aufmerksam und lotsten ihn 2013 von Rot Weiss Ahlen in die schwarz-gelbe Talentschmiede. Bei Borussia Dortmund durchlief Bamba alle Jugendmannschaften , trägt zweifelsohne die BVB-DNA in sich. Ein Merkmal, das auch BVB-Coach Edin Terzic, der sogar noch länger im Verein ist (seit 2010), zuzuschreiben ist.

Bambas Weggefährte: BVB-Coach Edin Terzic

Welche Qualitäten in ihm schlummern, konnte Bamba für rund 25 Minuten in Augsburg zeigen: Ballsicher, einsatzfreudig, schnell und mit Zug zum Tor.

Bambas bislang größter sportlicher Erfolg: Die A-Junioren-Meisterschaft 2021/22. In der aktuellen Saison kommt der deutsche Junioren-Nationalspieler auf 13 Einsätze in der 3. Liga, sorgt aber auch in der UEFA Youth League (sechs Einsätze, zwei Tore, zwei Vorlagen) für Furore, knipste zuletzt gegen Paris. BVB-Coach Edin Terzic sieht Bamba in Zukunft aber klar bei den Profis und bescheinigt ihm außergewöhnliche Qualitäten.