BVB-Paukenschlag: Muss jetzt auch Kehl bangen?

Als am Dienstagmittag bei der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel beim VfB Stuttgart (20.45 Uhr im LIVETICKER) der Dortmunder Pressesprecher Sven Westerschulze einschritt, war die Personalie Slaven Stanic intern schon abgehandelt.

Warum die Frage so brisant war, zeigte sich dann nur kurze Zeit später, als die Westfalen das Aus ihres erst im Sommer installierten Sport-Koordinators offiziell verkündeten .

Stanic soll über Terzic gelästert haben

Doch nicht nur für den Geschassten selbst war die Trennung eine Hiobsbotschaft - auch für Sebastian Kehl dürfte es schon bessere Tage in der Dortmunder Geschäftsstelle gegeben haben.

Stanic galt in BVB-Kreisen als enger Vertrauter des Sportdirektors. Seit die Bild kürzlich von einem Vorfall während des Heimspiels in der Champions League gegen den AC Mailand (0:0) berichtete, als der 49-Jährige in der Loge über Terzic gelästert haben soll, stand dieser unter Druck.