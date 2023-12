BVB-Knall vor Pokal-Achtelfinale! Dortmund trennt sich von Koordinator Sport - Umstrittene Personalie!

„Slaven Stanic ist mit einem großen Fußballnetzwerk und viel Erfahrung auf unterschiedlichen Gebieten des Profisports im Sommer zu uns gewechselt. Intensive Gespräche in den vergangenen Tagen haben jedoch dazu geführt, dass wir einvernehmlich entschieden haben, fortan getrennte Wege zu gehen. Wir gehen im Guten auseinander, wünschen Slaven für seine private und berufliche Zukunft nur das Beste“, wird Sportdirektor Sebastian Kehl in einer BVB-Pressemitteilung zitiert.

Darin betont Stanic: „Mein Ziel war es vom ersten Tag an, meine Fähigkeiten und mein Wissen gewinnbringend für Borussia Dortmund einzusetzen. Nach den Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit bin ich nicht mehr zu 100 Prozent davon überzeugt, diesen Mehrwert noch liefern zu können. Integrität, Respekt und Vertrauen sind für mich ein hohes Gut. Ich wünsche Hans-Joachim Watzke, Sebastian Kehl, dem Trainerteam sowie der Mannschaft und der gesamten BVB-Familie für die laufende Saison und für die weitere Zukunft alles Gute.“

Stanic soll über Terzic gelästert haben

Ganz so harmonisch wie dargestellt verlief die Zusammenarbeit vor allem zuletzt aber nicht mehr.

Stanic galt in BVB-Kreisen als enger Kehl-Vertrauter. Laut Bild-Informationen soll er während des Heimspiels in der Champions League gegen AC Milan (0:0) in der Loge über Trainer Edin Terzic gelästert haben.