BVB sorgt gegen Mainz für miese TV-Quote

Der BVB steckt kurz vor Weihnachten tief in der Krise und muss in der Bundesliga die Träume von der ersten Meisterschaft seit 2012 wohl frühzeitig begraben. Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Mainz beträgt der Abstand in der Tabelle bereits satte zwölf Zähler auf Spitzenreiter Leverkusen - trotz eines Spiels mehr.