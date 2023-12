BVB: Terzic-Wutausbruch! Brandt versteht seinen Trainer nicht

Karim Adeyemi dribbelte in den Strafraum, ging nach einem Zweikampf mit Edmond Tapsoba zu Boden . Der Leverkusener hatte den BVB-Stürmer leicht am Schienbein berührt, dieser hob ab und ging zu Boden. Schiedsrichter Daniel Siebert ließ weiterlaufen, auch der VAR entschied nach Betrachtung der Bilder nicht auf Strafstoß.

Brandt: Bayer hätte Sieg „deutlich mehr verdient als wir“

Terzic hatte seinem Ärger nach der Partie bei DAZN Luft gemacht . „Das ist ein klarer Kontakt, ein klarer Elfmeter. Wir würden dann da die große Möglichkeit haben, auf 2:0 zu stellen. Das wurde uns genommen in dieser Situation und das habe ich dem Schiedsrichter in dem Moment gesagt“, sagte er.

Er verglich die Szene auch mit einem gegen den BVB gepfiffenen Elfmeter im Spiel gegen den VfB Stuttgart - und sah eine vermeintliche Ungleichbehandlung: „Das ist einfach nicht gerecht. Die Elfmeter, die gegen uns gepfiffen werden - egal ob national oder international - stehen in keinem Verhältnis zu dem, was heute passiert ist und was letztes Jahr passiert ist in Bochum - und besonders geht es um Karim Adeyemi.“