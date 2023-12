FC Bayern: Dieser Transfer-Vorstoß ließ Goretzka kalt

Weglaufen, wenn es nicht läuft? Keine Option für Leon Goretzka ! Viel wurde vor Saisonbeginn über die Zukunft des deutschen Nationalspielers spekuliert. Er habe keine rosige Perspektive mehr beim FC Bayern , hieß es, Trainer Thomas Tuchel würde ihm im Falle eines interessanten Angebotes keine Steine in den Weg legen. Die Gerüchteküche brodelte!

Doch Goretzka blieb cool und hielt den ganzen Sommer über an seinem Versprechen fest, das er bereits am 16. Juni im großen SPORT1 -Interview abgegeben hatte : „Ich habe keine anderen Pläne, als beim FC Bayern zu bleiben!“

Daran änderte auch das Interesse englischer Klubs nichts. Nach SPORT1 -Informationen wagte West Ham United einen Vorstoß bei ihm, versuchte, Kontakt zu ihm und seinem Management herzustellen. Die Antwort des Spielers: keine Chance! Er wollte nicht einmal ein Gespräch führen, sondern sich dem Konkurrenzkampf an der Säbener Straße stellen.

Tuchel lobt: „Wir sind sehr zufrieden mit Leon“

Gesagt, getan! Goretzka arbeitete sich Schritt für Schritt zurück in die Startelf des Rekordmeisters – was nicht nur an der bescheidenden Größe des Tuchel-Kaders und der gescheiterten Verpflichtung von Joao Palhinha lag.