FC Bayern - ist er die Problemlösung für die "Holding Six“? Müller schwärmt, Tuchel bremst ein wenig

Speziell Pavlovic überzeugte bei seinem zweiten Startelfeinsatz der Saison auf ganzer Linie - was auch seine Mitspieler von ihm schwärmen ließ.

Müller schwärmt: “Bin ein Fan von Pavlo“

„Pavlo macht nicht alles richtig, aber dass er das so spielen kann, ist für mich null überraschend. Dass er das kann, das sieht man. Ich bin ein Fan von Pavlo“, lobte Thomas Müller bei Sat.1 seinen jungen Teamkollegen, der bereits als Siebenjähriger zum FC Bayern kam und erst im November seinen Vertrag bis 2027 verlängerte.

„Es gab schon ein paar Schulterklopfer“, verriet Pavlovic selbst nach dem Spiel. „Minimal ist immer ein bisschen Nervosität da, aber dann ist man so in seinem Film, blendet alles andere aus und spielt einfach nur Fußball.“

BVB sorgt für miese Quote

Fast 13 Kilometer spulte der 19 Jahre alte Deutsch-Serbe für die Münchner ab und glänzte in Abwesenheit von Kimmich auch mit seinen Standards.

Eine gefährliche Freistoß-Hereingabe verwandelte Harry Kane über Umwege zum 2:0 (55.), acht Minuten später köpfte Min-Jae Kim eine Pavlovic-Ecke zum 3:0-Endstand ein (63.). Auch in der ersten Halbzeit bereitete der 19-Jährige einen vermeintlichen Treffer vor, Kim stand jedoch knapp im Abseits (25.).

“Überragend gemacht“: Hainer stolz

Bereits beim 4:2-Sieg über Heidenheim setzte Tuchel das Bayern-Eigengewächs in der Startformation ein. Es folgten Kurzeinsätze in den folgenden Wochen, wobei die 30 Minuten beim 4:0 Erfolg in Dortmund bereits bewiesen, dass er auch auf höchstem Niveau mithalten kann.